UTA anunció un paro de colectivos por tiempo indeterminado desde este viernes

Eduardo Palma, referente de la Unión Tranviaria Automotor, confirmó que la medida afectará a todas las líneas urbanas e interurbanas de Capital y La Banda.

Hoy 14:13

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) anunció un paro de colectivos por tiempo indeterminado a partir de este viernes, luego de no alcanzar un acuerdo con el sector empresario en la reunión mantenida este miércoles.

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Así lo confirmó Eduardo Palma, referente del gremio, en diálogo con Noticiero 7, donde explicó que la medida de fuerza comenzará desde las primeras horas del viernes y afectará a todas las líneas urbanas e interurbanas de Capital y La Banda.

“Hemos tenido una reunión hoy a las 10 de la mañana y no se ha llegado a un acuerdo. Mañana vamos a tener otra reunión a las 11, pero el paro ya está anunciado para el viernes”, señaló Palma.

El representante de UTA indicó que el reclamo incluye una recomposición salarial, mejoras en las condiciones laborales y la regularización de la obra social y la ART, que —según afirmó— presentan serios inconvenientes desde hace tiempo.

“Venimos hace un año con una escala planchada. Entendemos la situación complicada del país, tenemos los pies sobre la tierra, pero no podemos ganar menos que cualquier sector”, sostuvo.

Palma también advirtió sobre la situación de la cobertura médica de los trabajadores, al señalar que las empresas realizan planes de pago que luego vuelven a caer, lo que deja sin asistencia a choferes y sus familias cuando la necesitan.

“Capaz que aportan un mes o dos la obra social y después se vuelve a cortar. Cuando el compañero o su familia necesita cobertura médica, resulta que está cortada”, expresó.

Si bien este jueves habrá una nueva reunión entre las partes, desde el gremio consideraron difícil que pueda alcanzarse una solución. “Se tiró un número, pero muy por debajo de lo que solicitábamos. No lo aceptamos”, afirmó Palma.

De no haber acuerdo, el servicio de transporte público quedará paralizado desde este viernes en Capital y La Banda, afectando a miles de usuarios.