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Mitre y Güemes ya tienen árbitros confirmados para la fecha 14 de la Primera Nacional

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para una nueva jornada en la segunda categoría. El Gaucho buscará seguir levantando tras su último triunfo, mientras que el Auri intentará volver a sumar de a tres en casa.

Hoy 14:21

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó las autoridades para la fecha 14 del campeonato de la Primera Nacional, donde tendrán acción Güemes y Mitre.

Güemes visita a Colegiales

El conjunto gaucho jugará este sábado 16 de mayo desde las 16.00 frente a Colegiales, en condición de visitante.

La terna arbitral estará encabezada por Daniel Zamora, quien contará con la asistencia de Erik Grunmann y Iván Allende. El cuarto árbitro será Adrián Núñez Rodríguez.

Güemes llega en levantada luego de conseguir una importante victoria por 2 a 1 ante Quilmes en La Isla, resultado que le permitió salir de la zona de descenso.

Mitre recibe a San Miguel

Por su parte, Mitre será local este domingo 17 de mayo desde las 16.00 ante San Miguel.

El árbitro principal será Carlos Córdoba, acompañado por los asistentes Manuel Sánchez y Luciano Díaz. Como cuarto árbitro estará Facundo Rojo Casal.

El Aurinegro viene de igualar 0 a 0 frente a San Telmo en condición de visitante y buscará hacerse fuerte en casa para seguir escalando posiciones en la tabla.

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