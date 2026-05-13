Terminó preso tras intentar herir con una tijera a un vecino

Según la denuncia, la víctima se disponía a limpiar un terreno de su pertenencia, cuando el acusado lo abordó de manera agresiva e intentó lesionarlo con el elemento punzocortante.

Hoy 16:04

Personal de la Comisaría Comunitaria N° 43, procedió a la aprehensión de un hombre de 42 años en la localidad de Pampa de los Guanacos. El sujeto fue denunciado por intentar agredir físicamente a otro vecino utilizando una tijera como arma.

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El incidente tuvo lugar en la tarde del martes, alrededor de las 16 hs, en la intersección de calle Roca y Sarmiento. Según la denuncia, vecino del barrio San Pantaleón se disponía a limpiar un terreno de su pertenencia, cuando el acusado lo abordó de manera agresiva e intentó lesionarlo con el elemento punzocortante.

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Tras radicar la denuncia, los efectivos policiales iniciaron un recorrido preventivo por la zona para localizar al sospechoso, a quién lograron interceptar en la vía pública, procediendo a su inmediata demora y traslado a la sede policial.

El fiscal interviniente, tomó conocimiento de los pormenores del hecho y, ante la gravedad de las amenazas y el intento de agresión, dispuso que el acusado quede alojado en la dependencia policial en calidad de Aprehendido.