Un choque en cadena en plena Av. Belgrano dejó a una menor herida

El siniestro vial involucró a cuatro autos y una motocicleta. Dos vehículos se dieron a la fuga.

Hoy 16:25

Un choque en cadena registrado este martes alrededor de las 18.25 provocó momentos de tensión y caos vehicular en pleno centro de la ciudad Capital, específicamente en la intersección de avenida Belgrano y Mendoza.

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De acuerdo con el parte policial, el siniestro involucró a cuatro automóviles y una motocicleta, lo que generó una importante congestión en la zona durante varios minutos y la intervención inmediata de personal policial y sanitario.

Entre los vehículos implicados se encuentran un Volkswagen Gol Trend conducido por un efectivo policial de apellido Berna (34), un Chevrolet Astra manejado por Alexis Santillán (22), y una motocicleta Gilera Smash 110cc, en la que circulaban Erika Vera (30) junto a una niña de 5 años. Según se informó, otros dos autos involucrados se dieron a la fuga tras el impacto.

Como consecuencia del accidente, la menor que viajaba en la motocicleta resultó herida y fue trasladada de urgencia por el servicio de emergencias SEASE al CePSI, donde recibió atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Rubén Alfonzo, quien deberá avanzar en la identificación de los vehículos que escaparon tras el choque.