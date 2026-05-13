Pampita habló tras su separación de Martín Pepa: “Pasé semanas movidas, pero hoy estoy bien”

La modelo y conductora se refirió a su presente emocional en una entrevista y dejó frases sobre su proceso personal, la exposición mediática y su vínculo con la prensa.

Hoy 16:13

La separación entre Carolina “Pampita” Ardohain y el polista Martín Pepa continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. A poco de confirmarse la ruptura, la modelo decidió hablar en profundidad sobre su presente emocional durante una entrevista en Infobae en Vivo, donde se mostró reflexiva y enfocada en su bienestar personal.

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Consultada sobre cómo atraviesa este momento, Pampita aseguró: “Yo re bien estoy”, aunque reconoció que las últimas semanas no fueron sencillas. “Pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron”, expresó, dejando entrever que el proceso de separación implicó un impacto emocional que logró ir ordenando con el paso del tiempo.

La conductora también hizo referencia a la exposición pública que rodea su vida personal. “Mi vida va cambiando minuto a minuto. Es como una telenovela mexicana esto”, señaló, aunque remarcó que entiende el interés del público y la prensa en su historia sentimental.

En otro pasaje de la entrevista, Pampita habló sobre la necesidad de tiempo para ordenar situaciones personales antes de dar definiciones públicas: “A veces no tenés respuestas. Tenés que esperar que se acomode todo para dar una respuesta”, explicó, aludiendo a la presión mediática que suele acompañarla.

Incluso, dejó abierta la puerta a una posible reconciliación al afirmar que “cuando hay amor, todo se arregla”, frase que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

La modelo también se refirió al trato con los medios y su relación con los periodistas, destacando su respeto por el trabajo de la prensa, incluso en momentos difíciles. “Soy respetuosa de los que están del otro lado”, sostuvo, recordando que muchas veces brinda declaraciones aun sin estar en su mejor estado anímico.

Asimismo, reconoció que aprendió con el tiempo a cuidarse de la exposición digital. “No soy fanática de ver qué están diciendo”, admitió, explicando que prefiere mantener distancia de comentarios que puedan afectarla.

Con tono más distendido, incluso bromeó sobre su consumo de redes sociales y el contenido que le aparece en su algoritmo, al que definió con humor como “un embole” cargado de autoayuda.

Finalmente, Pampita destacó su presente profesional y el nuevo espacio laboral en el que se desempeña, asegurando que atraviesa una etapa de mayor estabilidad y libertad creativa.

De esta manera, la conductora cierra una etapa personal marcada por la exposición mediática y la separación, y se enfoca en su presente laboral y emocional, priorizando el equilibrio y el bienestar.