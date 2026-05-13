Imputaron al hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, se originó tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano y apunta a inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario.

Hoy 15:56

El fiscal federal Guillermo Marijuán resolvió avanzar con una investigación judicial e imputar a Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa y hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El expediente se inició a partir de una presentación realizada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicado en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó la instrucción en el fiscal. Como parte de las primeras medidas, Marijuán solicitó informes a más de 30 organismos con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.

La denuncia pone el foco en posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio. Francisco Adorni ingresó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares.

Según consta en su declaración jurada de 2024 ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario informó la posesión del 50% de una vivienda en City Bell, un automóvil y activos por un total cercano a los 43 millones de pesos, sin registrar deudas. Sin embargo, en la presentación correspondiente a 2025, su patrimonio se elevó a más de 80 millones de pesos, lo que motivó las sospechas.

De acuerdo con la denuncia, este incremento se vincularía con la adquisición de un vehículo y la cancelación anticipada de un crédito hipotecario por un monto significativo. En este punto, la legisladora señaló que, si bien la compra del automóvil podría ser compatible con sus ingresos, resultaría difícil justificar el pago total del préstamo en un plazo de apenas un año.

La investigación buscará determinar si existieron ingresos no declarados o maniobras financieras irregulares, en una causa que ahora comienza su etapa de recolección de pruebas.