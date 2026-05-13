Hot Sale 2026: aseguran que los descuentos reales rondaron entre el 25% y el 34%

El analista Javier Alexandro, de ADECSE, brindó recomendaciones para comprar de forma segura y aseguró que la financiación fue clave en esta edición del evento online.

Hoy 15:11

En el último día del Hot Sale 2026, el analista Javier Alexandro, integrante de la Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago del Estero (ADECSE), analizó el impacto del evento comercial y brindó recomendaciones para realizar compras seguras por internet.

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En diálogo con Noticiero 7, Alexandro sostuvo que los descuentos más importantes “no existen” y afirmó que las rebajas reales oscilaron entre el 25% y el 34%.

Además, indicó que quienes compran habitualmente en plataformas digitales suelen hacer un seguimiento previo de los precios y esperan fechas especiales como el Hot Sale o el Black Friday para concretar determinadas compras.

“El tiempo promedio que demora una persona en comprar es de cinco a ocho minutos. Eso quiere decir que ya sabe lo que busca y viene haciendo un seguimiento previo”, señaló.

Según explicó, uno de los aspectos más fuertes de esta edición fue la financiación, ya que muchas empresas ofrecieron planes de 6, 12 y hasta 18 cuotas.

Alexandro remarcó también que, debido a la situación económica actual, se observó un incremento en la compra de productos esenciales como alimentos, pañales y leche para bebés, además de artículos tecnológicos.

“Por la crisis económica hubo mucha compra de comestibles, pañales, leche materna y leche para bebés”, indicó.

En cuanto al movimiento generado por el evento, el especialista aseguró que más de 6 millones de personas visitaron las plataformas de venta durante estos días y explicó que algunas promociones podrían extenderse bajo la modalidad conocida como “Hot Week”.

Por otra parte, advirtió sobre los riesgos de las estafas virtuales y recomendó operar únicamente en sitios oficiales y reconocidos.

“Siempre hay que buscar el candadito en la barra de direcciones y nunca brindar claves, códigos ni acceder a aplicaciones bancarias por pedido de terceros”, alertó.

Finalmente, Alexandro sostuvo que el crecimiento en las ventas no necesariamente implica una mejora económica real, sino que responde principalmente a las promociones y facilidades de pago.

“Si hay un mejor resultado respecto al año pasado no es por la situación económica, sino por los descuentos y la financiación. Los sueldos siguen estancados y la inflación continúa afectando los ingresos”, concluyó.