Hot Sale 2026: aseguran que los descuentos reales rondaron entre el 25% y el 34%

El analista Javier Alexandro, de ADECSE, brindó recomendaciones para comprar de forma segura y aseguró que la financiación fue clave en esta edición del evento online.
En el último día del Hot Sale 2026, el analista Javier Alexandro, integrante de la Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago del Estero (ADECSE), analizó el impacto del evento comercial y brindó recomendaciones para realizar compras seguras por internet.
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En diálogo con Noticiero 7, Alexandro sostuvo que los descuentos más importantes “no existen” y afirmó que las rebajas reales oscilaron entre el 25% y el 34%.
Además, indicó que quienes compran habitualmente en plataformas digitales suelen hacer un seguimiento previo de los precios y esperan fechas especiales como el Hot Sale o el Black Friday para concretar determinadas compras.
“El tiempo promedio que demora una persona en comprar es de cinco a ocho minutos. Eso quiere decir que ya sabe lo que busca y viene haciendo un seguimiento previo”, señaló.
Según explicó, uno de los aspectos más fuertes de esta edición fue la financiación, ya que muchas empresas ofrecieron planes de 6, 12 y hasta 18 cuotas.
Alexandro remarcó también que, debido a la situación económica actual, se observó un incremento en la compra de productos esenciales como alimentos, pañales y leche para bebés, además de artículos tecnológicos.
“Por la crisis económica hubo mucha compra de comestibles, pañales, leche materna y leche para bebés”, indicó.
En cuanto al movimiento generado por el evento, el especialista aseguró que más de 6 millones de personas visitaron las plataformas de venta durante estos días y explicó que algunas promociones podrían extenderse bajo la modalidad conocida como “Hot Week”.
Por otra parte, advirtió sobre los riesgos de las estafas virtuales y recomendó operar únicamente en sitios oficiales y reconocidos.
“Siempre hay que buscar el candadito en la barra de direcciones y nunca brindar claves, códigos ni acceder a aplicaciones bancarias por pedido de terceros”, alertó.
Finalmente, Alexandro sostuvo que el crecimiento en las ventas no necesariamente implica una mejora económica real, sino que responde principalmente a las promociones y facilidades de pago.
“Si hay un mejor resultado respecto al año pasado no es por la situación económica, sino por los descuentos y la financiación. Los sueldos siguen estancados y la inflación continúa afectando los ingresos”, concluyó.