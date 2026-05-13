Barrio La Católica: recuperaron herramientas robadas

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 6 y la Subcomisaría Costanera Sur, lograron recuperar bienes que habían sido denunciados como robados por un vecino del barrio 8 de Abril.

Hoy 15:56

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un hombre de 71 años, a quien le habían sustraído herramientas de trabajo de su domicilio en calle Independencia. Tras las tareas de inteligencia de la Brigada Interna, se logró establecer el paradero de los elementos en dos inmuebles del barrio La Católica.

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El personal policial se dirigió hacia las direcciones señaladas, donde se entrevistaron con dos vecinos quienes habrían adquirido los bienes sin conocer su procedencia ilícita. En el primer domicilio, ubicado en calle Héroes de Malvinas, un hombre de 49 años manifestó haber comprado un taladro atornillador inalámbrico marca Black & Decker, de color naranja en su caja original.

Posteriormente, en Dalmacio Palacio, los efectivos se entrevistaron con un vecino de 51 años, quien relató que adquirió una bordeadora eléctrica de color amarillo, marca Craft.

En ambos casos, los poseedores de los elementos, al tomar conocimiento de que se trataba de objetos robados, procedieron a realizar la entrega voluntaria a las autoridades bajo las actas correspondientes.

Los bienes recuperados fueron trasladados a la sede policial para ser sometidos a las pericias de rigor y su posterior restitución al propietario.