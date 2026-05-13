La Municipalidad de La Banda intensifica trabajos de bacheo en distintos barrios de la ciudad

El municipio intensifica los trabajos de reparación vial con asfalto de alta resistencia para mejorar la circulación y la seguridad en distintos barrios.

Hoy 15:45

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda continúa ejecutando trabajos de bacheo en diversos sectores de la ciudad, en el marco del plan estratégico de mejoras urbanas promovido por el intendente Roger Elías Nediani.

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En esta oportunidad, las tareas se concentraron en calle 25 de Mayo y en el anexo del barrio Ampliación Central Argentino, donde las cuadrillas municipales realizaron intervenciones con material asfáltico caliente de alta resistencia, una técnica que permite optimizar la durabilidad de las reparaciones y mejorar la transitabilidad tanto para vecinos como para conductores.

Desde el área destacaron que estas acciones forman parte de un cronograma integral de mantenimiento urbano, diseñado para dar respuesta a las demandas de la comunidad y avanzar en la recuperación de la red vial en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, el secretario de Obras Públicas remarcó que el objetivo central es consolidar el plan de mejoras impulsado por la actual gestión, priorizando la seguridad vial y condiciones adecuadas de circulación. “Estas intervenciones apuntan a brindar mayor seguridad y comodidad para todos los bandeños”, expresó.

Asimismo, señalaron que los trabajos de mantenimiento y recuperación de calles continuarán de manera progresiva, alcanzando otros barrios incluidos dentro del programa municipal.

De esta manera, el municipio sostiene su política de infraestructura urbana con acciones concretas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el estado general de las calles de La Banda.