Aprehendieron a un sujeto tras violentar una vivienda y sustraer diversos bienes

Una persona desconocida habría forzado la puerta de ingreso y se daba a la fuga transportando varios elementos de su propiedad.

Hoy 15:50

Un joven de 29 años fue aprehendido por personal policial afectado al Operativo de Seguridad Barrial, luego de ingresar a una vivienda tras violentar la puerta de acceso. Gracias al rápido despliegue de los uniformados, se logró recuperar la totalidad de los objetos robados a escasos metros del lugar del hecho.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente tuvo lugar alrededor de las 20 hs, en la intersección de las calles Córdoba y Antenor Álvarez, cuando una vecina de 67 años escuchó ruidos extraños en la parte delantera de su domicilio. Al investigar observó que una persona desconocida habría forzado la puerta de ingreso y se daba a la fuga transportando varios elementos de su propiedad.

Ante esto, dio conocimiento a los efectivos policiales, quienes se encontraban realizando recorrido preventivo en las inmediaciones e iniciaron una persecución logrando interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho. El sujeto, tenía en su poder un set de vajilla de vidrio, un juego de cubiertos y un perfume, todos reconocidos por la damnificada.

Del procedimiento se dio intervención al fiscal de turno, quien ordenó que el personal de Criminalística realice las actas de constatación en la vivienda para documentar los daños en el acceso. Asimismo, se dispuso que el acusado permanezca alojado en la Comisaría Comunitaria N° 15 bajo el cargo de robo y que los elementos recuperados sean restituidos a su propietaria.