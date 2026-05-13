Maluma anuncia que será padre por segunda vez en emocionante publicación

Maluma anunció que será padre nuevamente, generando gran emoción entre sus seguidores tras una publicación familiar que se volvió viral.

Hoy 15:24

El reconocido cantante colombiano Maluma ha revelado que se convertirá en padre por segunda vez, junto a su pareja Susana Gómez. La noticia fue compartida a través de una emotiva publicación en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores.

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El artista utilizó una fotografía familiar que rápidamente se hizo viral, provocando miles de reacciones entre sus fanáticos y figuras del espectáculo. En la imagen, la familia aparece en un momento íntimo que resalta la felicidad del anuncio.

Esta nueva paternidad se produce poco más de un año después del nacimiento de París, la primera hija de Maluma, quien ha expresado en diversas entrevistas que esta etapa de su vida personal es una de las más satisfactorias.

Las imágenes compartidas muestran a Maluma y a su hija París besando el vientre de Susana Gómez, un gesto que simboliza la llegada de un nuevo integrante a la familia. Este tierno momento ha resonado profundamente entre los seguidores del artista.

Tras este anuncio, miles de usuarios han expresado su felicidad en las redes sociales, y numerosas celebridades han felicitado a Maluma por esta emocionante noticia. La respuesta positiva de sus seguidores ha sido abrumadora.

En los últimos meses, Maluma ha mantenido un perfil más centrado en su vida familiar, equilibrando sus proyectos musicales con el tiempo que dedica a su pareja e hija. Este enfoque ha permitido al artista conectar de manera más profunda con su audiencia.

Maluma se ha consolidado como uno de los artistas latinoamericanos más destacados a nivel internacional, especialmente en el género de la música urbana. Su anuncio sobre la segunda paternidad ha catapultado nuevamente su nombre a las principales tendencias en redes sociales y medios de comunicación.