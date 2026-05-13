Sarmiento se hizo fuerte en el Ciudad de La Banda y venció a Vélez en el cierre de la quinta fecha

El Profe logró el triunfo por 3 a 1 ante el Fortín por la Liga Santiagueña.

Hoy 18:10

Sarmiento de La Banda se quedó con un importante triunfo al derrotar por 3 a 1 a Vélez de San Ramón en el estadio Ciudad de La Banda, en el encuentro que completó la quinta fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Profe golpeó rápido y apenas a los 3 minutos del primer tiempo logró abrir el marcador gracias a Matías Díaz Cantoni, que aprovechó una de las primeras situaciones del encuentro para poner el 1-0 y desatar el festejo del público local.

Sin embargo, Vélez reaccionó y consiguió la igualdad a los 21 minutos de la primera mitad a través de Jesús Denett, quien marcó el 1-1 para el conjunto de San Ramón en un trámite que hasta ese momento era muy parejo.

Durante gran parte del complemento, el partido se jugó con mucha intensidad y parecía encaminarse al empate, pero Sarmiento encontró nuevamente la diferencia en el tramo final del encuentro.

A los 35 minutos del segundo tiempo, volvió a aparecer Matías Díaz Cantoni desde los 12 pasos, para marcar su segundo gol personal y devolverle la ventaja al conjunto bandeño con el 2-1.

Ya en tiempo de descuento, cuando Vélez buscaba desesperadamente el empate, Sarmiento liquidó la historia. A los 45+3 minutos, Mario Valdez selló el 3-1 definitivo y desató la celebración del Profe en La Banda.

Con este triunfo, Sarmiento cerró de gran manera su participación en la quinta fecha y ratificó su fortaleza jugando como local ante su gente.

Resultados de la fecha 5