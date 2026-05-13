Cómo gestionar tu reclamo ante ANSES por pagos pendientes

Cada año, miles de argentinos enfrentan la situación de no recibir pagos esperados de ANSES. Este artículo te guiará a través del proceso para reclamar esos montos adeudados.

Hoy 18:02

En Argentina, ANSES es el organismo encargado de administrar prestaciones sociales y pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas como la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, a veces los pagos pueden no llegar en la fecha esperada, lo que causa preocupación en los ciudadanos.

Desde 2020, se han implementado diversos programas de asistencia económica que han aumentado el número de beneficiarios. Esto ha resultado en un mayor volumen de trámites y, en algunos casos, retrasos en los pagos. Si te encuentras en esta situación, es importante saber cómo proceder.

El primer paso para reclamar un pago que no llegó es verificar el estado de tu trámite. Puedes hacerlo a través de la página oficial de ANSES, donde deberás ingresar tus datos personales y el número de tu trámite. Si el estatus indica que el pago debería haberse realizado, es momento de realizar un reclamo formal.

Para presentar un reclamo, puedes acudir a una delegación de ANSES o realizar el trámite online. En el sitio web de ANSES, hay una sección específica para consultas y reclamos donde podrás completar un formulario. Recuerda incluir toda la información relevante, como tu DNI y el número de trámite.

Es fundamental conservar una copia de tu reclamo y cualquier comprobante que recibas, ya que esto facilitará el seguimiento del proceso. Los tiempos de respuesta pueden variar, pero generalmente, ANSES se compromete a contestar en un plazo de 30 días hábiles. Mantente atento a cualquier notificación en tu correo electrónico o en tu cuenta de ANSES.

Si tras este período no recibes respuesta o el problema persiste, puedes escalar tu reclamo a la Defensoría del Pueblo o a la Secretaría de Comercio. Estas instituciones están habilitadas para intervenir en casos de irregularidades en las prestaciones y te brindarán apoyo en la gestión de tu solicitud.

Finalmente, es importante estar informado sobre los derechos de los beneficiarios y las obligaciones de ANSES. La Ley de Protección al Consumidor, por ejemplo, establece que los servicios públicos deben ser brindados de manera eficiente y sin demoras injustificadas, lo cual incluye los pagos realizados por el organismo.