Las hijas de Diego Maradona denunciaron a la exjueza Julieta Makintach por 300 millones de pesos

Dalma y Gianinna iniciaron una demanda civil contra la magistrada destituida, en paralelo al juicio por la muerte del Diez. Reclaman una millonaria indemnización por daños y perjuicios.

Hoy 18:28

Dalma y Gianinna Maradona iniciaron una demanda civil contra la exjueza Julieta Makintach, en medio de la polémica generada por el documental vinculado al juicio por la muerte de Diego Maradona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada ante el Juzgado Civil N° 34 y se suma al proceso de jury de enjuiciamiento que afrontó Makintach meses atrás por su participación en el proyecto audiovisual relacionado con el caso Maradona.

Según trascendió, las hijas del exfutbolista reclaman una compensación económica por daños y perjuicios. Para avanzar con la demanda, presentaron la documentación que acredita su condición de herederas legítimas del ídolo argentino.

El expediente quedó a cargo de los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña, quienes además intentaron rectificar el monto reclamado en la presentación inicial.

En un primer momento, el escrito señalaba un pedido de indemnización de 300 millones de pesos para cada una de las demandantes. Sin embargo, luego los letrados aclararon que hubo un error de redacción y que el reclamo total era de 300 millones de pesos, repartidos en partes iguales entre ambas hermanas.

La modificación fue rechazada por el juzgado debido a un problema formal en la documentación. El secretario judicial, Santiago Villagran, observó que las firmas incluidas en el documento digital habían sido incorporadas mediante el sistema de “copiar y pegar”.

Por ese motivo, la corrección fue considerada inválida y el expediente continúa, por el momento, con el monto dispuesto originalmente. De todos modos, los representantes legales de Dalma y Gianinna aún tienen la posibilidad de subsanar el error y volver a presentar la aclaración correspondiente.