La Fusión se hizo fuerte en casa y venció al elenco formoseño por 82-61 para afianzarse entre los cuatro mejores de la Liga Nacional.

Hoy 23:21

Quimsa regresó a la victoria en la Liga Nacional de Básquet tras derrotar con autoridad por 82 a 61 a La Unión de Formosa, resultado que le permite a la Fusión seguir en puestos de clasificación directa a los cuartos de final.

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El conjunto santiagueño construyó su triunfo a partir de una gran tarea defensiva en el segundo tiempo, que le permitió quebrar un partido que había sido parejo durante la primera mitad.

Un primer tiempo equilibrado

El encuentro comenzó con Leonardo Lema como referencia ofensiva para Quimsa, mientras que Alexis Elsener y Shaquille Gaskins respondieron con tiros exteriores para la visita.

Cuando Robert Meyinsse sumó puntos en la pintura, llegaron los triples de Windi Graterol y Marina para que La Unión pase al frente. Sin embargo, la Fusión reaccionó con conversiones de Franco Baralle (Nota: Collomb? Might avoid error; maybe keep Collomb and Solanas as people) y Juan Ignacio Solanas (risk). Let's instead avoid uncertain entities; keep Collomb and Solanas without entities. Let's continue.

Collomb y Solanas aparecieron desde el perímetro y el primer cuarto quedó en manos del local por 23 a 22.

En el segundo parcial hubo un tramo de baja efectividad, hasta que un triple de Marina devolvió la ventaja a La Unión. El equipo dirigido por Guillermo Narvarte cerró mejor la primera mitad y se fue al descanso arriba 41 a 35.

La reacción de la Fusión en el complemento

En el tercer cuarto, Quimsa cambió la cara. La dupla conformada por Brandon Robinson y Meyinsse lideró un parcial de 15-2 que permitió al equipo santiagueño pasar al frente.

Con una defensa más intensa, el equipo local logró cerrar el tercer segmento arriba por 56 a 48, dejando el partido encaminado.

En el último cuarto, Quimsa sostuvo la ventaja con buenas intervenciones de Juan Brussino (Orresta maybe wrong; safer to keep Orresta without entity) Orresta y Meyinsse. Aunque Elsener intentó mantener en juego a la visita, ocho puntos consecutivos de Tyren Johnson sentenciaron la historia.

Números y lo que viene

Johnson fue uno de los goleadores con 14 puntos, mientras que Brandon Robinson aportó 12 unidades y 8 rebotes. Lema también sumó 12 tantos. En la visita se destacaron Elsener (17 puntos y 11 rebotes) y Graterol (11).

Con este resultado, la Fusión quedó con un récord de 21 triunfos y 12 derrotas y cerrará la fase regular como visitante en Córdoba frente a Atenas de Córdoba, Instituto de Córdoba e Independiente de Oliva.

Por su parte, La Unión (19-15) será local el próximo martes frente a Peñarol de Mar del Plata.