Barrio Primera Junta: los detalles de la investigación contra un hombre detenido por una alerta internacional de pornografía infantil

La investigación es llevada a cabo por la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

Hoy 22:02

Lo que comenzó como un operativo por una alerta internacional de pornografía infantil ha derivado en una investigación con aristas escabrosas que involucran explotación sexual, producción de material prohibido y cultivo de estupefacientes.

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Kevin Santillán, un hombre de 32 años residente del barrio Primera Junta, fue detenido tras un despliegue policial en su domicilio y local comercial (una mercería ubicada en la intersección de Neuquén y Calle 1002).

Una alerta internacional detectó el tráfico de material de abuso sexual infantil, lo que activó la intervención de la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia y una unidad fiscal específica.

Según informó Noticiero 7, el domicilio no solo funcionaba como vivienda y comercio, sino que escondía una infraestructura dedicada a la explotación sexual y el tráfico de drogas: imágenes y videos de niños de entre 2 y 7 años siendo sometidos sexualmente, gran cantidad de juguetes sexuales, lencería erótica y una sala técnica acondicionada para la producción fotográfica y audiovisual.

Testimonios

La situación de la familia del imputado es crítica y está bajo la lupa de la justicia: la pareja de Santillán, aunque por ahora no está imputada, habría admitido ante la policía que consumían material de abuso infantil al momento de intimar. Además, confirmó que producían y comercializaban videos sexuales para adultos.

La mujer tiene cuatro hijos. La DINAF ya intervino retirando a los dos menores, quienes fueron entregados a su abuela materna.

Se puso el foco en los dos hijos que aún conviven con ella (17 y 18 años). Existe especial preocupación por el joven de 18 años, quien tiene autismo, para determinar si fue víctima de algún delito.

Los padres del detenido, conocidos en el rubro de librería y papelería, se encuentran en estado de shock y quedaron momentáneamente a cargo del local comercial.

Investigación

La investigación, coordinada por la fiscal Erika Leguizamón (Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual), entra en una fase determinante: esta semana inician las entrevistas para establecer el perfil del individuo. También hay expectativa por el peritaje de los celulares, computadoras y discos rígidos secuestrados. El contenido de estos dispositivos será vital para dimensionar la red de distribución.

El Ministerio Pupilar evaluará el estado de vulnerabilidad de los jóvenes que convivían en ese entorno. Esta investigación continúa en desarrollo y los resultados de las pericias tecnológicas podrían generar nuevas imputaciones.