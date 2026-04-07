Boca se hizo fuerte en Chile y arrancó su camino en la Libertadores con un triunfazo

El Xeneize venció a Universidad Católica por 2-1 en su presentación en el certamen continental.

Hoy 23:59

Boca Juniors derrotó por 2 a 1 a Universidad Católica en el Claro Arena, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize fue superior en el juego y logró plasmar esa ventaja en el resultado.

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Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Leandro Paredes y Adam Bareiro, mientras que Juan Díaz descontó para el conjunto chileno.

Boca pegó primero con Paredes

El equipo dirigido por Claudio Úbeda abrió el marcador en su primera llegada clara. A los 15 minutos, Paredes capturó un rebote en la puerta del área y sacó un remate bajo que se metió junto al palo derecho del arquero Vicente Bernedo.

El Xeneize siguió generando peligro y a los 33 minutos Paredes volvió a destacarse con una gran asistencia para Santiago Ascacíbar, cuyo remate fue despejado por Bernedo.

Sobre el final del primer tiempo, Lautaro Blanco envió un centro para Bareiro, que no pudo ampliar la ventaja.

Bareiro amplió la ventaja y Boca lo controló

En el complemento, Boca mantuvo el dominio y estuvo cerca con una chance de Ayrton Costa, cuyo intento fue despejado sobre la línea.

El segundo gol llegó a los 19 minutos, cuando una buena jugada colectiva terminó con un centro de Blanco que Bareiro empujó a la red para el 2-0.

El descuento de la Católica le puso suspenso

El conjunto chileno, dirigido por Daniel Garnero, reaccionó en el tramo final y logró descontar a los 37 minutos por intermedio de Juan Díaz, tras una jugada que se originó luego de un error en la salida del arquero Leandro Brey.

Pese a ese tanto, Boca logró sostener la ventaja y se quedó con tres puntos importantes en su estreno internacional.

Cómo sigue el Grupo D

Con este triunfo, el Xeneize quedó como líder del Grupo D con tres puntos, mientras que Universidad Católica cierra sin unidades.

En la próxima fecha, Boca será local ante Barcelona SC el 14 de abril, mientras que el conjunto chileno visitará a Cruzeiro el 15 del mismo mes.