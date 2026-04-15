Barracas Central y Olimpia igualaron en Paraguay por la Sudamericana

El Guapo se quedó con un importante empate en condición de visitante por la segunda fecha del Grupo G.

Hoy 23:20

Duro, corajudo y combativo. Así fue el partido que planteó Barracas Central ante Olimpia, en un escenario siempre complicado como el Defensores del Chaco. El equipo de Rubén Darío Insúa cumplió con creces su libreto y se trajo un empate 0-0 en Paraguay, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, en lo que significó su primera experiencia internacional fuera del país.

En la previa, el Guapo aparecía como punto frente a un rival de peso continental, con tres Copas Libertadores y una Intercontinental en sus vitrinas. Sin embargo, lejos de achicarse, el conjunto argentino se plantó con personalidad, orden defensivo y una idea clara: cerrar espacios, disputar cada pelota como si fuera la última y apostar al juego directo para incomodar al local.

Durante la primera mitad, Barracas no solo resistió los intentos del Decano, sino que también generó sus propias chances. Firme en defensa y disciplinado en cada línea, el equipo de Insúa logró sostener el cero y, por momentos, inquietó con transiciones rápidas. Del otro lado, Olimpia empujó con su gente —más de 30 mil hinchas— y exigió a Gastón Olveira, aunque sin generar situaciones demasiado claras.

El complemento mostró otra cara. El conjunto paraguayo, obligado a ganar, movió el banco pero nunca encontró claridad. Se volvió un equipo más previsible y espeso, lo que terminó beneficiando a un Barracas que se sintió cómodo en ese contexto. El trámite se hizo más friccionado, con nueve amonestados, reflejo de un duelo intenso y muy disputado.

Finalmente, el empate terminó siendo un premio grande para el Guapo. Sumó un punto valioso, sigue invicto en el grupo y se ilusiona. Porque si bien el camino recién comienza, el equipo de Insúa ya demostró que puede competir de igual a igual y que no está dispuesto a ser un simple participante en su primera aventura internacional.