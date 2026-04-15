El tiempo para este jueves 16 de abril en Santiago del Estero: cielo parcialmente nublado y una máxima de 26°

El Servicio Meteorológico Nacional indica una jornada templada. La mínima será de unos 17° grados. Vientos leves del este.

Hoy 23:53

Santiago del Estero tendrá este jueves una jornada agradable, marcada por un cielo parcialmente nublado y con temperaturas que estarán entre los 17° de mínima y los 26° de máxima.

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Pronóstico

El viento también será suave ya que se espera, desde el sector este y noreste hacia la noche, que sus velocidades estén entre los 7 y los 22 km/h.

Será una jornada apacible sin mayores sobresaltos, al igual de lo que se espera para el viernes, donde el cielo estará mayormente nublado con temperaturas entre los 19° y los 28°.