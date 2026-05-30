Una hipoteca de casi 30 años complica la causa que investiga el patrimonio de Manuel Adorni

La Justicia analiza documentación vinculada a un departamento heredado por el vocero presidencial. También se investigan presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Hoy 22:28

La investigación judicial que busca determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial del vocero presidencial, Manuel Adorni, incorporó nuevos elementos en las últimas horas y volvió a poner el foco sobre bienes heredados y movimientos patrimoniales de su entorno familiar.

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Uno de los puntos bajo análisis es un departamento que perteneció a su padre, Jorge Adorni, quien en 1996 habría constituido una hipoteca sobre el inmueble para acceder a un préstamo de 22.500 dólares otorgado por dos jubiladas.

Según la información que forma parte del expediente, la deuda habría permanecido impaga durante años, situación que derivó en reclamos judiciales por parte de las acreedoras para intentar recuperar el dinero prestado.

La propiedad continuó afectada por la hipoteca durante casi tres décadas y recién después del fallecimiento de Jorge Adorni comenzaron las gestiones sucesorias para regularizar la situación dominial del inmueble. El embargo fue levantado por la Justicia en 2023 y posteriormente la propiedad quedó registrada a nombre de los herederos.

El caso volvió a tomar relevancia luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara la digitalización de documentación relacionada con el expediente, una medida destinada a profundizar el análisis de los antecedentes patrimoniales investigados.

Declaraciones juradas bajo la lupa

Además del departamento heredado, los investigadores examinan presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por el funcionario nacional.

Entre los aspectos observados figura la supuesta falta de declaración del inmueble heredado y de un terreno ubicado en la localidad bonaerense de Daireaux, cuya valuación fiscal rondaría los 500.000 pesos.

La causa también se extiende a movimientos patrimoniales de otros integrantes de la familia. Según trascendió, Francisco Adorni habría informado ingresos vinculados a una herencia en una de sus declaraciones, mientras que Manuel Adorni consignó una deuda con su madre, aunque sin registrar ingresos relacionados con bienes heredados.

Por el momento, la investigación permanece en etapa preliminar y la Justicia busca determinar si existieron omisiones, inconsistencias o irregularidades que pudieran tener relevancia penal.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, desde el entorno del vocero presidencial no se conoció hasta ahora una respuesta pública detallada respecto de los nuevos elementos incorporados a la causa.