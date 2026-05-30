El peor final: encontraron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado

Tras varios días de rastrillajes y operativos desplegados en distintos puntos de la ciudad, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida en una zona descampada ubicada en las inmediaciones de barrio Ampliación Ferreyra.

Hoy 16:55

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido en Córdoba, tuvo este sábado un trágico final. Tras varios días de rastrillajes y operativos desplegados en distintos puntos de la ciudad, las autoridades encontraron un cuerpo sin vida en una zona descampada ubicada en las inmediaciones de barrio Ampliación Ferreyra, en el sector sudeste de la capital provincial.

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El hallazgo se produjo durante un procedimiento encabezado por efectivos de la Policía de Córdoba y personal especializado que trabajaba desde el inicio de la investigación para dar con el paradero de la menor.

La desaparición de Agostina había sido denunciada luego de que se le perdiera el rastro el pasado 23 de mayo. Desde entonces, familiares, amigos, vecinos y fuerzas de seguridad participaron activamente en la búsqueda, que mantuvo en vilo a toda la provincia y generó una fuerte repercusión a nivel nacional.

El lugar donde fue localizado el cuerpo formaba parte de los sectores que estaban siendo inspeccionados por los investigadores en las últimas horas. En la zona también trabajaban peritos judiciales y autoridades encargadas de reunir pruebas para esclarecer lo sucedido.

La causa tiene como principal sospechoso a Claudio Barrelier, quien permanece detenido y era hasta el momento el único imputado en el expediente. Los investigadores habían centrado parte de sus tareas en reconstruir sus movimientos y analizar distintos elementos incorporados a la causa durante la última semana.

Tras el hallazgo, se puso en marcha un amplio operativo judicial y pericial destinado a determinar las circunstancias de la muerte y establecer con precisión qué ocurrió con la adolescente desde el momento de su desaparición.

La noticia provocó una profunda conmoción entre familiares, allegados y la comunidad cordobesa, que seguía con expectativa el desarrollo de los operativos con la esperanza de encontrar a Agostina con vida.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y se aguardan los resultados de las pericias correspondientes, la investigación entra ahora en una nueva etapa clave para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades penales que pudieran surgir.