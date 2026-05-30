Revelaron un grave antecedente del único detenido por el caso de Agostina Vega

El episodio ocurrió en 2025 y derivó en una causa judicial por privación ilegítima de la libertad. Vecinos recordaron la dramática secuencia tras la confirmación de la muerte de la adolescente cordobesa.

Hoy 17:41

Luego de que se confirmara el hallazgo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, comenzaron a surgir nuevos detalles sobre el pasado judicial de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la investigación.

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Uno de los antecedentes más resonantes se remonta al año pasado y tuvo lugar en la vivienda del barrio Cofico donde reside el sospechoso. El hecho derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo y lesiones leves calificadas, según trascendió.

Un comerciante de la zona que presenció la situación recordó que todo ocurrió mientras se encontraba en su negocio observando el movimiento de la calle. Según relató, Barrelier estaba trabajando sobre una motocicleta cuando dejó abierto el portón de la vivienda.

Fue entonces cuando, de manera inesperada, una joven salió corriendo de la casa en evidente estado de desesperación. De acuerdo con el testimonio, la mujer vestía únicamente ropa interior y tenía elementos atados en sus muñecas, mientras pedía ayuda a los gritos.

Vecinos y comerciantes intentaron asistirla de inmediato. Una persona le facilitó una prenda para cubrirse y posteriormente fue trasladada a un local cercano, donde le ofrecieron agua y contención hasta la llegada de la Policía.

El testigo aseguró que la actitud de Barrelier le llamó poderosamente la atención, ya que observó toda la escena sin intervenir ni reaccionar ante los pedidos de auxilio de la joven.

Tras la denuncia presentada por una expareja del sospechoso, la Justicia avanzó con una investigación que culminó con su detención por alrededor de 20 días. Posteriormente recuperó la libertad bajo determinadas condiciones impuestas por las autoridades judiciales.

El comerciante también declaró en aquella causa como testigo presencial de los hechos y recordó que, tras su testimonio, familiares de Barrelier se acercaron para consultarle qué había manifestado ante la Justicia.

Pese a ese antecedente, el vecino aseguró que el hombre continuó desarrollando su rutina habitual en el barrio y que frecuentemente se lo veía regresar de su trabajo y participar de reuniones sociales en la zona.

Con la investigación por la muerte de Agostina Vega en pleno desarrollo, este antecedente volvió a cobrar relevancia y se sumó a los elementos que los investigadores analizan para reconstruir el perfil y los antecedentes del único detenido en la causa que conmociona a Córdoba y al país.