El padre de Agostina apuntó contra la madre de la adolescente y habló de posibles cómplices en el caso

Gabriel Vega aseguró que existen aspectos que aún no fueron esclarecidos en la causa y reclamó que todas las personas involucradas aporten información para encontrar a la joven de 14 años.

Hoy 17:21

En medio de la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, su padre, Gabriel Vega, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó el accionar de la madre de la menor y sostuvo que el único detenido en la causa no habría actuado solo.

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El hombre manifestó sus sospechas sobre un posible vínculo o entendimiento entre Melisa Heredia, madre de la adolescente, y Claudio Barrelier, principal sospechoso del caso y actualmente detenido. Aunque aclaró que no cuenta con pruebas concretas para respaldar esa afirmación, insistió en que existen elementos que, a su criterio, aún deben ser esclarecidos por la investigación.

"Lo único que quiero es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", expresó Vega, quien aseguró que su prioridad es dar con el paradero de su hija y que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes.

Además, reveló que antes de la detención de Barrelier mantuvo una conversación personal con él. Según contó, logró contactarlo telefónicamente, lo entrevistó por su cuenta y registró el encuentro mediante una grabación que posteriormente fue incorporada al expediente judicial.

Sin brindar detalles sobre el contenido del audio, sostuvo que las declaraciones del sospechoso fueron relevantes para la causa. También afirmó haber colaborado con la investigación realizando averiguaciones por cuenta propia y aportando información a los investigadores.

Vega recordó que se encontraba en la provincia de San Luis cuando fue informado sobre la desaparición de Agostina y que regresó de inmediato a Córdoba para sumarse a la búsqueda. Desde entonces, aseguró que no ha dejado de recorrer distintos lugares ni de seguir pistas que puedan ayudar a encontrar a la adolescente.

Durante la entrevista, el padre describió a su hija como una joven sociable y confiada, una característica que, según relató, siempre le generó preocupación. En ese sentido, recordó que solía aconsejarle que fuera más cautelosa al relacionarse con personas desconocidas.

También sostuvo que existen más personas bajo sospecha y que el detenido habría contado con ayuda para construir una versión de los hechos. Por ese motivo, pidió que quienes tengan información relevante se presenten ante la Justicia para contribuir al esclarecimiento del caso.

Respecto de la madre de Agostina, cuestionó algunas de las declaraciones que brindó durante la investigación y consideró que todavía hay aspectos que deben aclararse. No obstante, evitó profundizar sobre la relación personal que mantiene con ella y remarcó que su principal interés sigue siendo encontrar a la adolescente.

Mientras la causa continúa avanzando y los investigadores mantienen distintas líneas de trabajo, Gabriel Vega reiteró su pedido de colaboración y aseguró que continuará buscando respuestas. "No voy a parar hasta encontrar a Agostina", afirmó, al tiempo que renovó su reclamo para que todas las personas que puedan aportar datos lo hagan ante las autoridades.