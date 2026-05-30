El gobernador Elías Suárez desarrollará una intensa agenda institucional vinculada al federalismo, la producción y las industrias creativas

La próxima semana formará parte de reuniones impulsadas por el Norte Grande y el Consejo Federal de Inversiones, donde se debatirán estrategias vinculadas al crecimiento productivo, la integración regional y el fortalecimiento de las industrias culturales.

Hoy 18:05

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, cumplirá durante la próxima semana una importante agenda de actividades institucionales en el marco de espacios de articulación federal impulsados por las provincias argentinas y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con eje en el desarrollo productivo, la integración regional y el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas.

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Las actividades comenzarán el martes 2 de junio, cuando participe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una reunión de trabajo convocada por el Consejo Regional del Norte Grande Argentino, que reunirá a los gobernadores de la región en la sede del Consejo Federal de Inversiones.

Durante el encuentro se abordarán temas estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos la presentación y validación de los capítulos temáticos de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, iniciativa impulsada por las provincias junto al CFI para consolidar una estrategia de crecimiento con perspectiva federal y territorial. En esta oportunidad se expondrán avances en las áreas de Logística, Energía, Recursos Hídricos, Educación, Trabajo e Industrias Culturales y Creativas.

Asimismo, los mandatarios analizarán la situación del suministro de gas en las provincias del Norte Argentino y avanzarán en acciones vinculadas al fortalecimiento de la marca institucional Norte Grande, como herramienta de promoción e integración regional.

Posteriormente, el gobernador Suárez participará en la provincia de Mendoza del Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que se desarrollará desde el día 4 de junio en el Auditorio Ángel Bustelo de la capital mendocina, organizado por el Gobierno de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones.

La actividad forma parte de la construcción de una agenda común entre las provincias argentinas para impulsar el crecimiento de las industrias culturales y creativas, reconociendo su aporte al empleo, la producción, la innovación y la identidad cultural de cada región.

En ese marco, el mandatario santiagueño fue especialmente invitado a participar del acto de apertura del encuentro, previsto para el jueves 4 de junio a las 9 de la mañana, junto a autoridades nacionales, provinciales, representantes del sector cultural y referentes de todo el país.

La participación de Santiago del Estero en estos espacios reafirma el compromiso del Gobierno provincial con una visión de desarrollo federal, promoviendo políticas públicas que potencien la producción, la cultura, el empleo y la integración regional como pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de la Argentina.