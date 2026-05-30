El Gobierno Provincial continúa impulsando la Capacitación Internacional de la Policía de Santiago

Ariel Gustavo Iturre representó a Santiago del Estero y a la Argentina en un curso organizado por la Policía Nacional de España, enfocado en la cooperación entre organismos públicos y privados para la prevención del delito.

Hoy 19:23

El Comisario Mayor Ariel Gustavo Iturre, Director General de Planeamiento de la Policía de la Provincia, participó en una importante capacitación internacional organizada por la Policía Nacional de España, consolidando una vez más la presencia santiagueña en escenarios de formación a nivel mundial.

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Con el permanente respaldo del Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Seguridad impulsa la formación de los miembros de la policía de la provincia a un nivel internacional. En este contexto, el Comisario Mayor Ariel Gustavo Iturre, Director General de Planeamiento de la Policía de la Provincia, fue seleccionado para representar a Santiago del Estero y al país en una importante instancia formativa desarrollada en Madrid, España.

Ejes temáticos del curso

La capacitación denominada "VI Curso de Colaboración entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada" organizado por la Policía Nacional de España, y considerada una de las propuestas académicas más prestigiosas en materia de seguridad integral; estuvo dirigida a instituciones de nivel internacional, que como objetivo brindo herramientas conceptuales y operativas vinculadas a la cooperación entre organismos públicos y privados, para optimizar la prevención del delito y la seguridad ciudadana.

Las actividades se desarrollaron del 24 al 29 de mayo en la sede de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) allí el Comisario Mayor Iturre participó junto a especialistas de países de Europa y América latina abordando temáticas sobre la planificación e investigación del delito en sus distintos ámbitos; además de las actividades académicas realizo la visita institucional a la Escuela Nacional de Policía de España, reconocida como una de las instituciones más importantes del continente europeo.

Trayectoria profesional del representante santiagueño

El Comisario Mayor Ariel Gustavo Iturre cuenta con una amplia y destacada trayectoria dentro de la fuerza policial santiagueña. A lo largo de su carrera se desempeñó como Director de la Escuela de Tiro, Director de la Escuela de Cadetes “Coronel Lorenzo Lugones” y actualmente como Director General de Planeamiento integra la Plana Mayor de la Policía de la Provincia. Además, posee una sólida formación académica y operativa, respaldada por diversos cursos y programas de perfeccionamiento realizados tanto a nivel nacional e internacional, antecedentes que motivaron su selección para participar de este importante curso.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia continúa fortaleciendo las políticas públicas de seguridad, acompañando la formación y capacitación permanente del personal policial a través del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, incorporando herramientas y conocimientos fundamentales para responder a las demandas y desafíos actuales de la sociedad.