"Hay un 98% de certeza de que se trata de Agostina Vega": el fiscal confirmó que la causa se investiga como homicidio

Raúl Garzón informó que los restos hallados en un descampado corresponderían a la adolescente desaparecida. También confirmó que el único detenido será llevado nuevamente a indagatoria y expresó el dolor por el desenlace del caso.

Hoy 20:20

El fiscal Raúl Garzón confirmó este sábado que existe un 98% de probabilidad de que los restos humanos encontrados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra correspondan a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada intensamente desde hacía una semana en Córdoba.

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Durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Jefatura de Policía, el funcionario judicial sostuvo que los elementos recolectados durante la investigación permiten alcanzar ese alto grado de certeza.

Garzón confirmó además que la causa se investiga como un homicidio y reveló que, según la reconstrucción realizada hasta el momento, la adolescente habría sido asesinada entre las 22:30 del sábado y la 1 de la madrugada del domingo, pocas horas después de haber sido vista por última vez.

Según trascendió, los restos de la menor fueron encontrados desmembrados y distribuidos en bolsas dentro del descampado donde se concentraron los operativos de búsqueda durante los últimos días.

El fiscal también confirmó que Claudio Gabriel Barrelier, único detenido y principal sospechoso, será trasladado nuevamente para prestar declaración indagatoria a partir de los nuevos elementos incorporados al expediente.

Asimismo, cuestionó su comportamiento durante la búsqueda. "El sospechoso no colaboró para encontrarla", sostuvo, al remarcar que las distintas medidas investigativas permitieron avanzar pese a las contradicciones detectadas en sus declaraciones.

La investigación continúa

Durante la conferencia, Garzón dejó en claro que el hallazgo de los restos no significa el cierre de la causa.

"El móvil es uno de los principales temas a esclarecer. El caso no está cerrado", afirmó, al señalar que todavía existen interrogantes centrales sobre lo ocurrido y que la investigación continúa avanzando sobre distintas hipótesis.

En ese sentido, explicó que los investigadores lograron establecer que Agostina ingresó voluntariamente a la vivienda de Barrelier el día de su desaparición. Sin embargo, aclaró que ese dato constituye apenas una parte de la reconstrucción de los hechos y que aún resta determinar qué sucedió.

Además, indicó que una de las líneas investigativas sostiene que la adolescente habría sido asesinada en un lugar diferente al sitio donde fueron encontrados sus restos, que posteriormente habrían sido trasladados hasta el descampado de Ampliación Ferreyra.

Evidencias bajo análisis

Garzón también reveló que durante los distintos allanamientos realizados en la vivienda del sospechoso se secuestraron numerosos elementos considerados de interés para la causa.

Las evidencias serán sometidas a peritajes y estudios complementarios con el objetivo de reconstruir los movimientos de la víctima, determinar qué ocurrió en las horas posteriores a su desaparición y obtener información que permita esclarecer completamente el crimen.

Visiblemente conmovido por el desenlace de la búsqueda, el fiscal destacó el trabajo desarrollado por policías, peritos, investigadores y personal especializado que participaron de los operativos.

"Hoy tenemos dolor", expresó al referirse al impacto que genera el caso y al sufrimiento que atraviesa la familia de la adolescente.

Mientras continúan las pericias y las medidas judiciales, la investigación se concentra ahora en determinar el móvil del crimen, reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer todas las responsabilidades penales que pudieran surgir en una causa que conmociona a Córdoba y a todo el país.