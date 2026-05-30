Marcelo Culotta fue elegido presidente de San Lorenzo y conducirá al club hasta 2027

El candidato de Primero San Lorenzo se impuso en las elecciones extraordinarias celebradas en el Pedro Bidegain y se transformó en el nuevo mandatario del Ciclón. Su gestión se extenderá hasta fines de 2027.

Hoy 20:36

San Lorenzo vivió una jornada clave para su futuro institucional. Este sábado se desarrollaron las elecciones extraordinarias en el estadio Pedro Bidegain y, a la espera de la oficialización definitiva de los resultados, Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente de la institución azulgrana.

Los comicios comenzaron a las 9 de la mañana en la nave ubicada debajo de la Platea Norte del estadio y contaron con una importante participación de los socios. Según las primeras estimaciones, habrían votado más de 12.000 personas sobre un padrón cercano a los 44.000 socios habilitados para sufragar.

La elección tuvo carácter extraordinario debido a la crisis institucional que atravesó el club tras la salida de Marcelo Moretti y las posteriores renuncias que provocaron una situación de acefalía en la conducción. Por ese motivo, el mandato que asumirá Culotta será reducido y finalizará en diciembre de 2027, fecha en la que se realizarán nuevas elecciones para elegir una comisión directiva por un período completo.

Los socios tuvieron cinco alternativas para elegir. Además de Culotta, participaron Sergio Costantino por la agrupación San Lorenzo en Marcha, César Francis por Volver a San Lorenzo, Manuel Agote por Movete Boedo Movete y Nicolás Papasso por Nueva Generación.

De acuerdo con los primeros datos conocidos tras el cierre de los comicios, Culotta fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos. Además, se destacó la performance de César Francis, mientras que Nicolás Papasso, una de las caras nuevas de la política azulgrana, habría finalizado en la última posición.

La jornada también contó con la presencia de distintas figuras vinculadas a la vida política e institucional del club. Entre ellas estuvieron el exdirigente Miguel Mastrosimone, el expresidente interino Julio Lopardo, además de referentes de la política nacional como Fernando Espinoza y Fernando "Chino" Navarro.

Con este resultado, Marcelo Culotta asumirá el desafío de encabezar una nueva etapa en San Lorenzo, con el objetivo de recuperar la estabilidad institucional y deportiva de una entidad que atravesó meses turbulentos y que ahora apuesta por un nuevo comienzo.