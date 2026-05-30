Los Pumas 7 brillaron en Valladolid y jugarán las semifinales ante Sudáfrica

El seleccionado argentino tuvo una jornada perfecta en España, venció a Alemania, Uruguay, Nueva Zelanda y Francia, y se metió entre los cuatro mejores de una nueva etapa del Circuito Mundial de Seven.

Hoy 20:21

Los Pumas 7 completaron un sábado soñado en Valladolid, donde se disputa una nueva fecha del Circuito Mundial de Seven. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora ganó todos sus partidos, terminó invicto en la fase de grupos y luego superó a Francia en los cuartos de final para asegurarse un lugar en las semifinales del certamen.

La jornada comenzó con una victoria por 26 a 17 ante Alemania, resultado que le permitió al seleccionado argentino arrancar con el pie derecho. Luego llegó una sólida actuación frente a Uruguay, rival al que derrotó con autoridad por 40 a 14 para encaminar su clasificación a la siguiente instancia.

El plato fuerte de la fase de grupos fue el duelo frente a Nueva Zelanda, uno de los gigantes históricos de la disciplina. Allí, Argentina mostró su mejor versión y se impuso por un contundente 24 a 0, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona y enviar un mensaje claro al resto de los candidatos.

Ya en los cuartos de final, el seleccionado nacional tuvo que trabajar más de la cuenta para dejar en el camino a Francia. Los argentinos construyeron una buena ventaja gracias a los tries de Pedro de Haro, Marcos Moneta y Santino Zangara, además de las conversiones de Santiago Vera Feld, y terminaron celebrando un ajustado triunfo por 21 a 19.

Con este resultado, Los Pumas 7 avanzaron a las semifinales, donde este domingo tendrán un exigente compromiso frente a Sudáfrica, actual líder del ranking mundial y rival con el que perdieron recientemente la final de Hong Kong. El encuentro se disputará desde las 6 de la mañana de Argentina.

En caso de conseguir una nueva victoria, el conjunto albiceleste disputará la final frente al ganador de la otra semifinal que protagonizarán Fiji y Australia. El partido decisivo está programado para las 11.26.

Después de una actuación sobresaliente y con triunfos de peso ante potencias como Nueva Zelanda y Francia, el equipo de Gómez Cora llega con confianza renovada y con la ilusión intacta de pelear por un nuevo título en el circuito internacional.