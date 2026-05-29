En los penales, PSG le ganó al Arsenal y se quedó con la Champions League en Budapest

Tras empatar 1 a 1 en alargue, el elenco de Luis Enrique se impuso por 4 a 3 en la tanda de penales y obtiene el certamen por segunda vez consecutiva.

Hoy 16:10

Paris Saint-Germain volvió a tocar el cielo de Europa. El equipo dirigido por Luis Enrique derrotó por penales 4 a 3 a Arsenal tras empatar 1-1 en los 120 minutos y se consagró bicampeón de la UEFA Champions League, manteniendo la Orejona en París por una temporada más.

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La final comenzó cuesta arriba para el conjunto francés. Antes de los cinco minutos de juego, un error defensivo fue aprovechado por el equipo inglés y Kai Havertz apareció para marcar el 1-0 y desatar la ilusión de los londinenses en una definición que prometía emociones desde el arranque.

Sin embargo, el PSG reaccionó y tomó el control del partido. Durante gran parte del encuentro fue superior a su rival y encontró la igualdad en el complemento. Tras una infracción de Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia dentro del área, el árbitro sancionó penal. Ousmane Dembélé se hizo cargo de la ejecución y estableció el 1-1 para devolverle la esperanza al conjunto parisino.

Con el empate, el equipo francés siguió insistiendo y estuvo cerca de quedarse con el triunfo durante el tiempo reglamentario. La ocasión más clara llegó en la última acción del partido con un remate de Bradley Barcola, aunque el marcador ya no volvió a moverse y la definición se trasladó al tiempo suplementario.

En el alargue predominó el cansancio y las oportunidades fueron escasas. Ninguno logró sacar ventaja y el campeón de Europa tuvo que definirse desde el punto penal. Allí, el PSG mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose por 4 a 3, desatando una nueva celebración en la capital francesa.

De esta manera, el conjunto de Luis Enrique ratificó su dominio en el continente, volvió a quedarse con la Champions League y escribió otra página dorada en su historia al conquistar por segunda temporada consecutiva el torneo de clubes más importante de Europa.