En fotos: Santiago del Estero recibió al campeón Belgrano en una tarde de fiesta en el Madre de Ciudades

El flamante campeón del fútbol argentino llegó a la Madre de Ciudades para afrontar su compromiso por la Copa Argentina frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Miles de hinchas acompañaron al conjunto cordobés y le dieron color a una jornada especial.

Hoy 16:41

La pasión se hizo sentir desde las primeras horas del día en los alrededores del Estadio Único Madre de Ciudades, donde los simpatizantes de Belgrano comenzaron a reunirse para acompañar al equipo en su estreno como campeón. Banderas, camisetas y cánticos marcaron la previa de una tarde que tuvo un marco espectacular en la capital santiagueña.

El conjunto cordobés llegó a Santiago con el envión anímico de haber conquistado recientemente un nuevo título, lo que generó una enorme expectativa entre sus seguidores. La presencia del campeón convirtió al encuentro por Copa Argentina en uno de los eventos deportivos más convocantes del fin de semana en la provincia.

Dentro del estadio, el color celeste predominó en las tribunas. Familias, grupos de amigos y simpatizantes llegados desde distintos puntos del país le dieron vida a una verdadera fiesta futbolera, acompañando a Belgrano en un escenario que volvió a mostrar su capacidad para albergar grandes acontecimientos deportivos. La serie frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy tuvo así un contexto inmejorable.

Las mejores imágenes de la llegada del campeón y la fiesta de los hinchas en el Madre de Ciudades

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