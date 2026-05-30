Renunció el abogado del único detenido en el caso de Agostina Vega

Jorge Sánchez del Bianco dejó de representar a Claudio Barrelier y atribuyó su decisión a desacuerdos sobre la estrategia de defensa que debía seguirse en la causa.

Hoy 17:11

Un nuevo giro se produjo este sábado en la investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo paradero continúa siendo un misterio en Córdoba. El abogado Jorge Sánchez del Bianco anunció su renuncia a la defensa de Claudio Barrelier, el principal sospechoso y único detenido en el expediente.

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La decisión fue confirmada por el propio letrado, quien explicó que su alejamiento se debió a diferencias surgidas respecto de la estrategia que debía adoptarse para afrontar el proceso judicial.

Según indicó, los desacuerdos con su defendido eran incompatibles con la continuidad de su trabajo profesional, por lo que resolvió apartarse de la causa. "Renuncié por diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante", señaló.

La salida del abogado se produce en un momento clave de la investigación, que en los últimos días registró diversos avances y medidas ordenadas por la Justicia para intentar reconstruir qué ocurrió con la adolescente desaparecida.

Barrelier permanece detenido y es considerado hasta el momento el principal sospechoso del caso. Su situación procesal quedó bajo la lupa luego de que trascendieran modificaciones en algunas de las versiones que brindó durante sus declaraciones ante los investigadores.

Ahora, tras la renuncia de Sánchez del Bianco, el acusado deberá designar una nueva defensa que lo represente en el expediente, mientras continúan las tareas de búsqueda y las diligencias impulsadas por la fiscalía para esclarecer la desaparición de Agostina.

La causa mantiene una fuerte repercusión pública y sigue siendo seguida de cerca por familiares, allegados y la comunidad, que aguardan novedades sobre el paradero de la joven y el avance de la investigación.