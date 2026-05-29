En vivo: Instituto y Lanús se juegan el pase a octavos de la Copa Argentina en Rosario

La Gloria y el Granate se enfrentarán este sábado desde las 18 en el estadio Marcelo Bielsa por los 16avos de final del certamen federal. El ganador chocará con Platense.
Instituto de Córdoba y Lanús protagonizarán este sábado un atractivo duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará desde las 18 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y definirá al rival de Platense en la próxima instancia.
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