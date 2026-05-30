“Son hijos nuestros los de River”: la picante frase de un hincha en la fiesta de Belgrano en Santiago

Los simpatizantes del Pirata coparon las calles de Santiago del Estero y celebraron la reciente conquista frente a River Plate.

Hoy 19:01

La ciudad de Santiago del Estero recibió a miles de hinchas de Belgrano, que llegaron para acompañar al equipo en su compromiso por la Copa Argentina. El gran presente del conjunto cordobés, que viene de conquistar un nuevo título, generó un clima de fiesta desde las primeras horas de la jornada en los alrededores del Estadio Único Madre de Ciudades.

Entre banderas, bombos y cánticos, los fanáticos del Pirata celebraron la reciente consagración obtenida nada menos que ante River Plate. La alegría por aquel triunfo todavía sigue muy presente entre los simpatizantes, que no ocultaron su felicidad por haber derrotado a uno de los equipos más importantes del país en una final.

En ese contexto, una declaración de un hincha se volvió una de las más comentadas de la previa. “Son hijos nuestros los de River”, lanzó con una sonrisa mientras compartía el festejo con otros simpatizantes celestes. La frase rápidamente llamó la atención y reflejó el clima de confianza y entusiasmo que se vive actualmente en el mundo Belgrano.