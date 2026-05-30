Chiche Gelblung continúa en terapia intensiva tras complicaciones de salud

Chiche Gelblung, el reconocido conductor argentino, permanece en terapia intensiva en una clínica de Barrio Norte tras presentar complicaciones de salud.

Hoy 19:14

El destacado conductor argentino Chiche Gelblung se encuentra en terapia intensiva en una clínica de Barrio Norte tras dos semanas de internación debido a complicaciones de salud.

Recientemente, se informó que Gelblung padece un virus intrahospitalario y presenta una falla renal, según confirmaron fuentes cercanas a Noticias Argentinas.

El periodista Pablo Montagna también actualizó la situación del conductor en sus redes sociales, mencionando que su fiebre ha disminuido y que se encuentra estable, aunque sigue bajo observación en el Mater Dei.

Gelblung fue admitido en el sanatorio tras experimentar una descompensación a mediados de mayo, después de haber sufrido una trombosis en el tobillo, lo que resultó en la colocación de un stent.

Fede Flowers, quien ha estado en contacto con Gelblung, comentó: “Está controlado, necesita estar en terapia para que los médicos puedan evaluarlo. Es incontrolable, no se abriga. No se cuida.”

A pesar de sus problemas de salud, Chiche Gelblung ha mantenido un fuerte compromiso con su trabajo. Sin embargo, su salud ha ido en declive, especialmente tras haber dejado de cuidarse adecuadamente.

El año pasado, Gelblung había revelado que se sometía a diálisis, comentando que “entro de 30 y salgo de 90” refiriéndose a las tres sesiones semanales a las que asistía.