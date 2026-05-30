Con una jornada en el Parque Aguirre, promovieron la donación de órganos y tejidos en Santiago del Estero

La actividad denominada "Colores que dan vida" reunió a autoridades, pacientes trasplantados y familias para concientizar sobre la importancia de la donación y brindar información a la comunidad.

Hoy 19:32

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, se realizó este sábado en el Parque Aguirre una jornada de concientización denominada "Colores que dan vida", organizada por el Centro de Ablación e Implante de Santiago del Estero (Calse) con el acompañamiento del Ministerio de Salud y distintas áreas del Gobierno de la Provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Participaron de la actividad la ministra de Salud, Natividad Nassif; la directora del Calse, Vanina Lescano; el director de la Unidad Sanitaria Móvil, José Alsogaray; el director del Hospital Oftalmológico, Eduardo Rosas; y el director de Salud de la Municipalidad de la Capital, Antonio Palomo, además de personas trasplantadas, familiares y vecinos.

Durante la jornada, Nassif destacó el crecimiento sostenido en la cantidad de donantes y los avances registrados en la provincia. En ese sentido, señaló que la lista de espera para trasplantes renales disminuyó en el último año, lo que atribuyó al trabajo permanente de concientización y al compromiso solidario de la comunidad santiagueña.

La ministra también remarcó la importancia de fortalecer la decisión de donar órganos y tejidos para brindar nuevas oportunidades de vida a quienes atraviesan enfermedades complejas. Asimismo, valoró el acompañamiento del Gobierno de Santiago del Estero para sostener tanto los procesos de donación como el seguimiento de los pacientes trasplantados.

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Melina Castellanos, quien compartió su experiencia luego de recibir un trasplante de riñón. La mujer agradeció a los donantes y destacó que la donación representa una segunda oportunidad para miles de personas que esperan mejorar su calidad de vida.

La propuesta incluyó actividades recreativas, artísticas y educativas destinadas a toda la familia, con el objetivo de informar, sensibilizar y promover la donación de órganos y tejidos como un acto solidario capaz de transformar y salvar vidas.