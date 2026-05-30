La drástica decisión que analiza tomar Cavani en su peor año en Boca

El Matador pudo jugar apenas dos partidos en este 2026 y cerró el semestre con una frustración muy grande.

Hoy 19:47

El futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors atraviesa horas decisivas. Luego de varios meses marcados por los problemas físicos y la imposibilidad de recuperar continuidad, el delantero uruguayo analiza seriamente someterse a una operación con el objetivo de volver a jugar antes de finalizar su contrato y retirarse dentro de un campo de juego.

La situación del experimentado atacante se agravó durante el primer semestre de 2026. Apenas pudo disputar dos encuentros oficiales: ingresó durante 25 minutos frente a Platense el 15 de febrero y luego jugó 79 minutos contra Racing Club cinco días después. Desde entonces, no volvió a integrar una convocatoria.

El principal inconveniente se encuentra en su espalda. A comienzos de 2025, el parte médico oficial de Boca informó una fractura de la apófisis transversa izquierda de L3 sin desplazamiento. Más adelante, Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, explicó que el atacante también padecía una hernia de disco que comprimía un nervio y que incluso fue sometido a dos bloqueos para intentar aliviar el dolor.

Sin embargo, ninguno de los tratamientos dio el resultado esperado. Aunque en las últimas semanas había retomado algunos trabajos junto al resto del plantel y apuntaba a regresar antes del cierre del semestre, volvió a sufrir molestias y ni siquiera pudo completar una práctica de fútbol previa al encuentro frente a Universidad Católica, quedando nuevamente fuera de la lista de convocados.

Ante este escenario, la posibilidad de pasar por el quirófano gana fuerza. Los especialistas suelen priorizar tratamientos conservadores en este tipo de lesiones, pero la persistencia de la compresión nerviosa podría obligar a una intervención. De concretarse la operación, la recuperación demandaría entre dos y tres meses, a lo que habría que sumarle el tiempo necesario para recuperar ritmo futbolístico.

El panorama genera incertidumbre porque el vínculo del delantero con Boca finaliza en diciembre. Por eso, en los próximos días habrá conversaciones entre Juan Román Riquelme y el propio futbolista para definir los pasos a seguir. Sobre la mesa aparecen tres posibilidades: intentar una última recuperación mediante una cirugía, acordar una desvinculación anticipada o incluso poner fin a su carrera profesional.

Si bien desde el entorno del goleador siempre descartaron los rumores sobre un retiro inmediato, la realidad es que las constantes lesiones han transformado este semestre en el más difícil desde su llegada al club. A los 39 años, Cavani enfrenta una decisión trascendental que podría marcar el capítulo final de una carrera brillante.