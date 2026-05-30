PSG se metió en el selecto club de los bicampeones de la Champions League

El equipo de Luis Enrique derrotó a Arsenal por penales en la final y conquistó su segunda UEFA Champions League consecutiva. De esta manera, el conjunto parisino ingresó en un grupo reservado para los gigantes del fútbol europeo.

Hoy 20:10

Paris Saint-Germain sigue haciendo historia. El conjunto francés derrotó a Arsenal en la final de la UEFA Champions League, se impuso en la definición por penales tras igualar 1-1 en los 120 minutos y conquistó su segunda Orejona consecutiva, un logro que lo ubica entre los grandes dominadores del fútbol europeo.

El equipo dirigido por Luis Enrique debió sufrir para quedarse con el título. Comenzó en desventaja por un gol tempranero de Kai Havertz, pero reaccionó en el segundo tiempo y alcanzó la igualdad gracias a un penal convertido por Ousmane Dembélé. Luego de un alargue sin demasiadas emociones, la historia se resolvió desde los doce pasos, donde el PSG fue más efectivo y se quedó con la victoria por 4-3.

Con esta consagración, el club parisino alcanzó un hito histórico: convertirse en bicampeón de Europa. La conquista le permitió ingresar al reducido grupo de equipos que lograron defender exitosamente el título de la máxima competencia continental.

A lo largo de la historia, muy pocos clubes consiguieron ganar la Champions League en temporadas consecutivas. Entre ellos aparecen gigantes como el Real Madrid, que incluso logró cinco títulos seguidos entre 1956 y 1960 y más tarde encadenó tres conquistas consecutivas entre 2016 y 2018. También figuran el Milan, el Ajax, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Nottingham Forest, el Benfica y el Inter de Milán.

Ahora, el nombre de Paris Saint-Germain se suma a esa prestigiosa lista. Lo hizo además consolidando un proyecto que encontró su punto más alto bajo la conducción de Luis Enrique, quien logró construir un equipo equilibrado, competitivo y capaz de imponerse en los momentos decisivos.

Después de años de inversiones millonarias y frustraciones en Europa, el PSG finalmente logró transformarse en una potencia continental. Y con este nuevo título, no solo defendió la corona obtenida la temporada pasada, sino que también escribió una de las páginas más importantes de su historia.

La Orejona volverá a quedarse en París. Y el PSG ya tiene un lugar asegurado entre los grandes bicampeones de la Champions League.