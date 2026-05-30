Así quedó la Copa Argentina: Belgrano e Instituto avanzaron y se completa la llave antes del Mundial

El Pirata y la Gloria se clasificaron este sábado a los octavos de final de la Copa Argentina. Todavía restan varios cruces por disputarse antes del receso por el Mundial y la llave comienza a tomar forma.

Hoy 21:10

La Copa Argentina continúa avanzando hacia la etapa decisiva y este sábado sumó dos nuevos equipos a los octavos de final. Belgrano e Instituto lograron superar sus respectivos compromisos de 16avos de final y ya conocen cuál será su camino en la próxima instancia del certamen.

El primero en celebrar fue el conjunto cordobés dirigido por Ricardo Zielinski, que protagonizó un verdadero partidazo frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Estadio Único Madre de Ciudades. Tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario gracias a un agónico gol de Emiliano Rigoni, el Pirata se impuso en la definición por penales y selló su clasificación. En octavos de final se enfrentará al ganador de la serie entre Racing Club y Defensa y Justicia, encuentro que quedó postergado para después del Mundial.

Más tarde, Instituto también hizo los deberes y derrotó por 2-1 a Lanús, asegurándose un lugar entre los 16 mejores equipos de la competencia. La Gloria tendrá un duro desafío en la próxima ronda, ya que se cruzará con Platense, uno de los equipos que viene mostrando regularidad en el fútbol argentino.

La acción continuará este domingo con uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final. Rosario Central y Estudiantes de La Plata se medirán desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El vencedor de ese encuentro jugará en octavos frente al ganador de la llave que protagonizarán Huracán y Barracas Central, programada para el martes 2 de junio.

Mientras tanto, todavía permanecen sin fecha confirmada otros encuentros de gran expectativa como Boca Juniors vs. Sarmiento, River Plate vs. Aldosivi, San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, Racing Club vs. Defensa y Justicia y Tigre vs. Independiente Rivadavia.

Hasta el momento, los equipos que ya aseguraron su presencia en los octavos de final son Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Midland, Banfield, Belgrano e Instituto.

Además, ya hay dos cruces confirmados para la próxima ronda: Banfield enfrentará a Midland, mientras que Atlético Tucumán se medirá con Independiente en una de las series más atractivas de la fase.

Con varios partidos pendientes y los grandes equipos todavía en carrera, la Copa Argentina comienza a definir su cuadro rumbo a los octavos de final y promete emociones fuertes antes de la pausa por el Mundial.

Los clasificados a octavos

Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez, Gimnasia LP, Midland, Banfield y Belgrano.

Los cruces confirmados de octavos de final

Banfield-Midland

Atlético Tucumán-Independiente

Los resultados y goleadores de 16avos de final

Acassuso 0-Gimnasia LP 3 (F. Torres, R. Giampaoli y N. Barros Schelotto)

D. Morón 1 (M. Burruchaga)-Midland 2 (J. Perales y M. Rogoski)

Vélez 2 (D. Godoy y D. Valdes) - Gimnasia y Tiro 0

Banfield 1 (M Méndez) (5) - San Martín de Tucumán 1 (B. Borasi) (4)

Platense 0 (4)-San Martín SJ 0 (4)

Talleres 0-Atlético Tucumán 3 (R. Tesuri, L. Godoy y N. Laméndola)

Unión 0-Independiente 2 (S. Montiel y M. Gutiérrez)

Gimnasia de Jujuy 2 (F. Molina y M. Lazarte) (4)-Belgrano 2 (F. González y E. Rigoni) (4)

Instituto 2 (J. Córdoba y J. Lázaro)-Lanús 1 (L. Besozzi)

Los otros cruces de 16avos de final

Árbitro: Nazareno Arasa

Estudiantes LP-Rosario Central, 31/5 a las 15.30 en el Mario Kempes de Córdoba

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Barracas Central-Huracán, 2/6 a las 21.10 en Arsenal