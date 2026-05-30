Video: caos en las calles de París tras la consagración del PSG

Los festejos por la conquista de la Champions League derivaron en incidentes en distintos puntos de la capital francesa. Las autoridades reportaron cientos de detenidos, un policía herido y varios focos de violencia urbana.

Hoy 21:27

La consagración del París Saint-Germain en la final de la Champions League estuvo acompañada por una serie de disturbios en distintos sectores de París, donde miles de aficionados salieron a celebrar el nuevo título continental del conjunto francés.

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Según informaron las autoridades, al menos 400 personas fueron detenidas, de las cuales 235 corresponden a la capital francesa. Además, un efectivo policial resultó herido tras ser alcanzado por fuegos artificiales lanzados durante los festejos.

La Prefectura de Policía de París indicó que unas 20.000 personas se concentraron en los Campos Elíseos para seguir la definición del torneo. Con el correr de las horas se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, destrozos en el mobiliario urbano e incendios de vehículos y contenedores.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de hinchas arrojando fuegos artificiales contra la policía, mientras los agentes respondían con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. También se reportaron daños materiales en distintos puntos de la ciudad.

Ante el operativo desplegado para la final, el Ministerio del Interior de Francia movilizó cerca de 8.000 policías y gendarmes, además de 2.500 bomberos. Durante la jornada se realizaron más de 1.500 controles preventivos y se secuestraron bengalas y morteros de fuegos artificiales.

Mientras continúan las celebraciones en la capital francesa, el presidente Emmanuel Macron tiene previsto recibir este domingo a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, encabezado por Luis Enrique, para homenajear al equipo tras la obtención de un nuevo título europeo.