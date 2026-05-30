Tensión y disturbios entre vecinos y policías frente a una comisaría tras una marcha por Agostina Vega

Vecinos se movilizaron luego de conocerse novedades en la causa que investiga el crimen de la adolescente. Hubo incidentes, corridas y enfrentamientos con la Policía.

Hoy 21:54

Momentos de tensión se vivieron este viernes frente a la comisaría de Juan Pablo II, en Córdoba, cuando vecinos y allegados de Agostina Vega se concentraron para reclamar justicia por la adolescente, cuyo cuerpo fue hallado sin vida tras varios días de intensa búsqueda.

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La manifestación se realizó pocas horas después de una conferencia de prensa vinculada a la investigación judicial y estuvo marcada por el dolor, la indignación y el pedido de esclarecimiento del caso.

Con el correr de la protesta, la situación se tornó violenta cuando algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra la dependencia policial. La reacción de las fuerzas de seguridad no tardó en llegar y derivó en momentos de extrema tensión en el sector.

Según trascendió, efectivos de la Policía de Córdoba respondieron para dispersar a los presentes, generándose corridas y escenas de descontrol en las inmediaciones de la comisaría.

Videos registrados por vecinos mostraron a grupos de personas desplazándose rápidamente por las calles cercanas mientras continuaban los enfrentamientos y los reclamos de justicia por la muerte de la adolescente.

La movilización se produjo en un contexto de profunda conmoción social por el crimen de Agostina Vega y por las recientes novedades surgidas en la investigación. En las últimas horas, el principal sospechoso y único detenido de la causa modificó parte de su declaración ante la fiscalía, admitiendo que la joven estuvo en su vivienda el día de su desaparición.

Mientras la Justicia avanza con distintas medidas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales, familiares, amigos y vecinos continúan exigiendo respuestas y el pronto esclarecimiento del crimen.

El caso ha generado una fuerte repercusión en la comunidad cordobesa, donde el reclamo de justicia se hizo sentir con fuerza en las calles tras la confirmación de la muerte de la adolescente.