La “Cambiatón Mundialista” volvió a reunir a cientos de vecinos en la explanada municipal

La propuesta impulsada por la Dirección de la Juventud convocó a fanáticos del fútbol de todas las edades para intercambiar figuritas, participar de juegos y disfrutar de sorteos gratuitos.

Hoy 22:31

La Municipalidad de la Capital realizó una nueva edición de la “Cambiatón Mundialista”, una iniciativa recreativa que volvió a convocar a una gran cantidad de vecinos en la explanada del edificio municipal para compartir la pasión por el fútbol y prepararse para la próxima Copa del Mundo.

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La actividad, organizada por la Dirección de la Juventud, tuvo como principal atractivo el intercambio de figuritas de las selecciones que participarán del certamen mundialista, generando un espacio de encuentro para niños, jóvenes y adultos.

Al igual que en la jornada anterior, la convocatoria contó con una importante participación de familias y coleccionistas que se acercaron para completar sus álbumes, intercambiar figuritas repetidas y compartir una tarde de recreación al aire libre.

Además del tradicional canje, los asistentes pudieron participar de diferentes propuestas recreativas, juegos y sorteos organizados especialmente para acompañar la actividad y brindar entretenimiento a los presentes.

Desde la Municipalidad de la Capital destacaron que la iniciativa busca fomentar la participación comunitaria y generar espacios de integración a través de actividades gratuitas y accesibles para toda la familia.

Asimismo, remarcaron que la cercanía de la próxima Copa del Mundo genera un creciente entusiasmo entre los aficionados al fútbol, lo que se refleja en la amplia convocatoria que tuvo nuevamente la propuesta.

Con este tipo de acciones, la Dirección de la Juventud continúa promoviendo actividades recreativas que fortalecen los vínculos sociales y permiten compartir experiencias en un ambiente de encuentro, diversión y participación ciudadana.