Juan Grabois presentó su libro en Santiago durante un festival cultural y social

El dirigente de Patria Grande encabezó una jornada que reunió a militantes, vecinos y organizaciones sociales. El evento incluyó actividades artísticas, debates y una feria de emprendedores.

Hoy 22:26

El dirigente social y político Juan Grabois participó de una jornada cultural y comunitaria en Santiago del Estero, donde presentó su libro "La felicidad del pueblo" ante un importante marco de asistentes.

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La actividad se desarrolló en el contexto de un festival que reunió a vecinos, militantes y representantes de distintas organizaciones sociales, realizado en el Centro Vecinal del barrio 8 de Abril de la ciudad Capital. Durante la presentación, Grabois estuvo acompañado por las referentes provinciales de Patria Grande, Brenda Mazarelli y Paula Acosta, con quienes compartió reflexiones sobre los principales ejes de la publicación y la realidad social del país.

La propuesta fue mucho más que una presentación literaria. A lo largo de la jornada se desarrollaron diversas actividades culturales y espacios de intercambio, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y generar ámbitos de encuentro comunitario.

Entre las propuestas hubo presentaciones musicales, intervenciones artísticas, lecturas de poesía, espacios de debate y una feria de emprendedores, además de stands informativos de diferentes organizaciones que expusieron sus proyectos y actividades.

Los organizadores destacaron que el festival buscó fortalecer los vínculos entre la comunidad y promover el acceso a la cultura como una herramienta de inclusión social.

Según señalaron, la iniciativa apuntó a generar espacios de participación y reflexión colectiva, impulsando valores vinculados a la solidaridad, la organización comunitaria y la construcción de una sociedad más integrada.

La convocatoria reunió a personas de distintos sectores que participaron de las actividades programadas y acompañaron la presentación del nuevo libro del dirigente de Patria Grande.