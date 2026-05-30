La Municipalidad realizó tareas de poda preventiva en eucaliptos del Parque Aguirre

Los trabajos se llevaron adelante sobre ejemplares de gran porte ubicados en avenida Diego de Rojas. Las intervenciones buscan preservar el arbolado urbano y reforzar la seguridad de quienes transitan por el sector.

Hoy 22:29

La Municipalidad de la Capital concretó durante la mañana de este sábado una serie de trabajos de poda en altura sobre tres eucaliptos de gran tamaño ubicados en el Parque Aguirre, específicamente en la platabanda de avenida Diego de Rojas, frente al predio de Changolandia.

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Las tareas fueron ejecutadas por operarios y técnicos especializados del área de Arbolado Urbano, quienes llevaron adelante una intervención planificada debido a las características y dimensiones de los ejemplares.

Para garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo de los trabajos, fue necesario retirar de manera provisoria bancos y cestos instalados en el sector. Esta medida permitió el desplazamiento y posicionamiento de las grúas utilizadas en el operativo, las cuales cuentan con alcances de 24 y 28 metros de altura.

Desde el municipio indicaron que este tipo de acciones forman parte de las tareas periódicas de mantenimiento y conservación del patrimonio forestal urbano, contribuyendo al cuidado de los espacios verdes de la ciudad.

Asimismo, remarcaron que las podas preventivas permiten eliminar ramas secas o en mal estado que podrían representar un riesgo para peatones, deportistas y familias que diariamente utilizan el tradicional paseo capitalino.

Con estas intervenciones, la Municipalidad de la Capital continúa desarrollando trabajos orientados a la preservación del arbolado urbano y al mantenimiento de los espacios públicos, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar las condiciones ambientales para todos los vecinos.