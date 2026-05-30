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“Está muerto en vida”: el desgarrador estado del padre de Agostina tras conocer la muerte de su hija

La abogada Fernanda Alaníz reveló que el hombre recibe asistencia médica y atraviesa una profunda crisis emocional. “No puede levantar la cabeza”, aseguró tras el hallazgo de los restos de la adolescente.

Hoy 23:18

El hallazgo de los restos de Agostina Vega provocó un profundo impacto en su familia, especialmente en su padre, quien atraviesa horas de extrema angustia desde que fue informado sobre la muerte de la adolescente de 14 años.

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La situación fue relatada por Fernanda Alaníz, abogada del hombre, quien describió el devastador estado emocional en el que se encuentra. “El papá está muerto en vida, no puede creer esto y no puede levantar la cabeza. Lo vi cuando le avisaron y no puede levantar la cabeza, está con asistencia médica”, expresó en declaraciones.

Según explicó la letrada, el padre de la joven requiere acompañamiento permanente y asistencia profesional para afrontar el dolor provocado por la noticia. “Le pedí psicólogos y un SOS para cuando vaya a su casa porque no sé cómo puede seguir”, sostuvo. Además, indicó que el principal pedido del hombre es que se haga justicia y que los responsables paguen por lo ocurrido.

El golpe resulta aún más duro porque hasta último momento mantenía la esperanza de encontrar con vida a su hija. “Habíamos hablado un rato antes de que me dieran la noticia y me estaba diciendo que íbamos a juntarnos a comer cuando encontráramos a Agostina, recordó Alaníz.

Mientras la investigación avanza bajo la conducción del fiscal Raúl Garzón, el dolor continúa golpeando al entorno más cercano de la adolescente. La causa es investigada como homicidio y busca determinar las circunstancias del crimen que conmocionó a toda la provincia de Córdoba.

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