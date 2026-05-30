Stephanie Demner denuncia a ecografista por filtrar su embarazo

Stephanie Demner acusó a una ecografista de filtrar la noticia de su embarazo, revelando detalles sobre su experiencia con la profesional de la salud que contactó a un periodista sin su consentimiento.

Hoy 23:34

La influencer Stephanie Demner ha hecho una grave acusación contra una ecografista que, según su relato, filtró la noticia de su embarazo sin su consentimiento. La profesional de la salud se comunicó con un periodista después de que Demner se sometiera a un estudio a los tres meses de gestación, lo que llevó a la influencer a expresar su descontento.

Demner detalló su experiencia a través de sus redes sociales, señalando que la ecografista trabajaba en la clínica donde se realizó el análisis. Esta situación, según ella, es inaceptable y debe ser condenada, ya que violar la privacidad de un paciente es una falta ética.

En su mensaje, la joven relató: “Me hice una ecografía de mi segundo embarazo y la ecografista le mandó un mensaje a Ángel de Brito”. Aclaró que durante el primer trimestre del embarazo, es habitual realizar varios controles y ecografías, y que la principal se realiza en la semana 12, momento en el cual se puede compartir la noticia con mayor seguridad.

“Hasta llegar a esa instancia, hay análisis previos donde la idea es que no se sepa que estás embarazada”, añadió, enfatizando la importancia de mantener la confidencialidad en estas etapas iniciales del embarazo.

Demner también mencionó que su gestación estaba yendo de manera excelente y que solo su círculo más cercano y algunos colegas estaban al tanto. Sin embargo, recibió un mensaje de Ángel de Brito preguntando si estaba embarazada, lo que la llevó a investigar sobre la fuente de la filtración.

“Cuando vi el perfil de esta persona en Instagram, me di cuenta de que no la conocía. Pensé en mandarle un mensaje, denunciarla porque violó el secreto profesional que debe cumplir con los pacientes”, expresó, dejando claro que está considerando sus opciones sobre cómo proceder ante esta situación.

Finalmente, Demner reflexionó sobre la falta de empatía de la ecografista, cuestionando la necesidad de revelar información tan personal sin el consentimiento de la afectada. “Es pésimo lo que hizo. Si sos personal de salud y te enterás que una persona está embarazada, cuidale el secretito”, concluyó.