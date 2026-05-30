Un meteorito explotó sobre Estados Unidos y provocó un estruendo que se escuchó en varios estados

El fenómeno sorprendió a miles de personas en el noreste del país. La explosión generó temblores, activó reportes de emergencia y fue captada por satélites meteorológicos.

Hoy 23:46

Miles de personas en el noreste de Estados Unidos se vieron sorprendidas este sábado por un fuerte estruendo que hizo vibrar ventanas y edificios en distintos puntos de la región. Horas más tarde, especialistas confirmaron que el fenómeno fue provocado por un meteorito que ingresó a la atmósfera terrestre y explotó a gran altura, generando un potente estampido sónico.

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Los reportes llegaron desde los estados de Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire e incluso desde otras zonas del noreste estadounidense. Muchos residentes aseguraron haber escuchado una explosión similar a un trueno o una detonación, mientras otros afirmaron haber sentido leves temblores en sus viviendas.

Según informó la Sociedad Americana de Meteoritos, el objeto tenía aproximadamente 90 centímetros de diámetro y habría ingresado a la atmósfera cerca de la frontera entre Massachusetts y New Hampshire a una velocidad cercana a los 120.000 kilómetros por hora.

La explosión ocurrió a unos 64 kilómetros de altura y liberó una energía estimada equivalente a cerca de 300 toneladas de TNT. Esa enorme liberación de energía fue la responsable del estampido sónico que se escuchó a cientos de kilómetros de distancia y que generó alarma entre la población.

El fenómeno también fue detectado por satélites meteorológicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que registraron un intenso destello sobre el área de Boston. Las imágenes permitieron confirmar que se trató de un evento atmosférico y no de una explosión ocurrida en tierra.

Inicialmente, muchas personas pensaron que se trataba de un terremoto. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) descartó rápidamente esa posibilidad al no registrar actividad sísmica en sus estaciones de monitoreo. Aun así, miles de ciudadanos enviaron reportes indicando que habían sentido vibraciones o escuchado el estruendo.

Las autoridades de Massachusetts señalaron que recibieron numerosas consultas relacionadas con el fenómeno, aunque aclararon que no hubo llamados de emergencia vinculados a daños materiales, incendios o personas heridas. Además, remarcaron que en ningún momento existió riesgo para la seguridad pública.

Especialistas explicaron que la mayoría de los meteoritos de este tamaño se desintegran completamente al ingresar a la atmósfera debido a las extremas temperaturas y presiones que soportan durante su descenso. Por ese motivo, consideran poco probable que fragmentos hayan alcanzado zonas habitadas.

No obstante, los expertos no descartan que pequeñas partes del objeto hayan sobrevivido a la explosión y caído en el océano Atlántico. Hasta el momento no se reportaron impactos, evacuaciones ni daños, aunque el episodio volvió a demostrar la capacidad de estos fenómenos naturales para generar sorpresa y preocupación en cuestión de segundos.