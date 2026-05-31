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Velas, fotos y pedidos de justicia: el emotivo santuario que vecinos levantaron por Agostina Vega

La comunidad se acercó hasta la casa de los abuelos maternos de la adolescente para acompañar a la familia en medio del dolor por el crimen que conmociona a Córdoba.

Hoy 00:06
Santuario Agostina Vega

La conmoción por el asesinato de Agostina Vega se trasladó este fin de semana a la casa de sus abuelos maternos, donde vecinos, familiares y allegados comenzaron a levantar un improvisado santuario en homenaje a la adolescente de 14 años.

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Frente a la vivienda fueron colocadas velas encendidas, fotografías de la joven y carteles con mensajes de despedida y pedidos de justicia. En medio de un profundo clima de tristeza, varias personas se reunieron para rezar y acompañar a la familia en uno de los momentos más difíciles desde el inicio de la búsqueda.

El homenaje se produjo pocas horas después de que la Justicia confirmara que los restos hallados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra pertenecían a la adolescente, cuyo paradero era desconocido desde hacía una semana.

En paralelo, cientos de personas participaron de una marcha para exigir justicia por Agostina, movilización que incluyó cortes de calles y momentos de tensión entre algunos manifestantes y efectivos policiales. La causa es investigada como homicidio y tiene como principal imputado a Claudio Barrelier, quien permanece detenido.

Mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del crimen, las muestras de dolor y acompañamiento continúan multiplicándose en distintos puntos de Córdoba, donde el caso generó una profunda conmoción social.

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