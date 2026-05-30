Los Juveniles de Central Córdoba salieron a escena ante los de Aldosivi

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la 12ª fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de Aldosivi. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª se presentaron de locales, mientras que 7ª, 8ª y 9ª jugaron de visitantes.

Resultados

• La 4ª división perdió 2-1. Goles: Rodríguez (CC); Gastaldi y Trejo (A).

• La 5ª división empató 2-2. Goles: Santillán e Insua (CC); Román -2- (A).

• La 6ª división empató 2-2. Goles: Zamudio y Korytko (CC); Maldonado y Cichiliti (A).

• La 7ª división perdió 3-0. Goles: Pérez Benitez -2- y Luciano García (A).

• La 8ª división perdió 1-0. Gol: Natale (A).

• La 9ª división perdió 1-0. Gol: Bustos (A).

En la próxima fecha, la 13ª del torneo, que se disputará el sábado 6 de junio, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Boca Juniors.

