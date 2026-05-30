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El Pichi volvió a encontrarse con su público en una jornada cargada de emoción

El histórico personaje de Canal 7 recorrió el evento realizado en el Nodo Tecnológico y recibió el cariño de cientos de santiagueños.

Hoy 21:54

La Expo Anime Cube reunió este sábado a cientos de personas en el Nodo Tecnológico, en una jornada dedicada al anime, los videojuegos, el cosplay y la cultura pop.

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Entre los distintos atractivos del evento estuvo la presencia del equipo de Diario Panorama y Canal 7, que recorrió el predio compartiendo momentos con los asistentes y entregando stickers mundialistas del Pichi, uno de los personajes más icónicos de la televisión santiagueña.

Decenas de personas se acercaron para llevarse un recuerdo, sacarse fotos y compartir anécdotas relacionadas con el personaje que acompañó a varias generaciones a través de la pantalla de Canal 7.

Muchos adultos recordaron su infancia viendo al Pichi, mientras que los más jóvenes aprovecharon la oportunidad para conocer de cerca a uno de los íconos más representativos del canal.

Entre sonrisas, abrazos y muestras de cariño, el personaje volvió a demostrar su vigencia y el fuerte vínculo que mantiene con los santiagueños, convirtiéndose en una de las postales más destacadas de la jornada.

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