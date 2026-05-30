Internada en terapia intensiva, la madre de Agostina aún no sabe de la muerte de su hija

La información fue confirmada por el abogado de la familia, Carlos Nayi, quien aseguró que la mujer atraviesa un delicado cuadro de salud. “Ella todavía no conoce la noticia oficial”, sostuvo.

Hoy 21:50

La madre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en un descampado de Córdoba, permanece internada en terapia intensiva y aún no fue informada oficialmente sobre la muerte de su hija. Así lo confirmó el abogado de la familia, Carlos Nayi, al referirse al difícil momento que atraviesa la mujer tras varios días de intensa búsqueda.

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“Se ha enfrentado a lo antinatural. Está en terapia intensiva. Ella todavía no conoce la noticia oficial”, expresó el letrado, quien explicó que el estado de salud de la madre obligó a los médicos y familiares a extremar los cuidados antes de comunicarle la trágica noticia.

Carlos Nayi, uno de los abogados penalistas más reconocidos de Córdoba, representa a la familia desde los primeros días de la desaparición de la adolescente. Durante toda la investigación mantuvo contacto permanente con la fiscalía y fue uno de los principales voceros de los allegados de Agostina ante los medios de comunicación.

El abogado también recordó que durante gran parte de la búsqueda existió una esperanza de encontrar con vida a la joven. “Había un cauto optimismo que se fue desvaneciendo”, señaló al referirse al avance de la investigación y al hallazgo de restos humanos en un predio de barrio Ampliación Ferreyra.

En ese sentido, calificó al principal imputado de la causa, Claudio Barrelier, como “un impostor que cabalgaba sobre la mentira”, al cuestionar las distintas versiones que brindó durante los primeros días de la investigación. Según confirmó el fiscal Raúl Garzón, el acusado reconoció posteriormente que Agostina ingresó voluntariamente a su vivienda antes de desaparecer.

La Justicia investiga el caso como un homicidio y continúa trabajando para determinar el móvil del crimen. Además, los investigadores analizan diversas evidencias secuestradas durante los allanamientos realizados en la vivienda de Barrelier y otros puntos de interés para la causa.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos de Agostina Vega continúan movilizándose en las calles de Córdoba para exigir justicia por la adolescente, cuyo caso generó una profunda conmoción en todo el país.